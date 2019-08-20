Тренер "Вест Хэма" объяснил, почему Ярмоленко мало играет

Ярмоленко пока нет места в стартовом составе "Вест Хэма"

Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини рассказал о роли вингера Андрея Ярмоленко в клубе после восстановления из-за травмы ахилла в октябре.

"Ярмоленко вообще не играл 9 или 10 месяцев, поэтому, может быть, нам нужно время, чтобы закрепить всех игроков на их нынешних позициях", — цитирует Пеллегрини официальный сайт "молотобойцев".

В матче второго тура АПЛ против "Брайтона" (1:1) Ярмоленко сыграл в рамках чемпионата впервые за 10 месяцев, выйдя на замену во 2-м тайме.

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"Вест Хэм" после двух туров имеет лишь одно очко в АПЛ. В следующем матче "молотобойцы" сыграют с "Уотфордом".