Тренер велосипедистов умер за рулем автомобиля

Тренер пребывал дома на карантине. Фото facebook.com

3 мая в Николаеве за рулем своего автомобиля Renault Logan умер известный украинский тренер по велоспорту Евгений Штермер. По информации местного издания "Новости-N", 76-летний мужчина возвращался с тренировки и внезапно почувствовал себя плохо, но успел нажать на педаль тормоза и остановить автомобиль прямо посреди проезжей части.

После этого водитель потерял сознание. Врач скорой помощи, прибывшей на место происшествия, констатировал смерть. Ее причиной стал, скорее всего, сердечный приступ.

Как отмечают в Николаевском региональном отделении Национального комитета Украины, Евгений Штермер являлся одним из наиболее выдающихся в Украине тренеров по велоспорту. Спортсменов к Олимпиадам и чемпионатам мира он готовил на протяжении сорока лет. Несмотря на преклонный возраст - 76 лет, он продолжал работать в Николаевской областной школе высшего спортивного мастерства.

В последнее время тренер готовил своих воспитанников к Олимпиаде в Токио. В феврале Евгений Львович провел сбор в Турции, а после послабления коронавирусных ограничений начал проводить первые тренировки на николаевском шоссе.

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Заслуженный тренер Украины и заслуженный работник физической культуры Украины Евгений Штермер был награжден орденом "За заслуги" III степени.