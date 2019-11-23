Тренер "Селтика" не видит Шведа в основе команды

марьян Швед регулярно получает вызовы в сборную Украины

Украинский вингер "Селтика" Марьян Швед продолжает адаптацию в клубе.

Главный тренер "кельтов" Нил Леннон не видит Шведа в основном составе, но доволен его работой на тренировках. Наставник считает, что украинец не готов к интенсивности шотландского чемпионата, хотя и вполне доволен его прогрессом в последние недели. Об этом сообщает ua-football.com.

Возможно, в ближайшее время 22-летний украинец получит игровое время, поскольку его конкурент Мохамед Эльюнусси пропустит два-три матча.

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Всего на счету Шведа 2 матча за "кельтов", в которых он отметился одним голом.