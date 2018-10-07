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воскресенье, 07 октября 2018 14:10

Тренер "Леганеса" объяснил, почему не играет Лунин

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Тренер &quot;Леганеса&quot; объяснил, почему не играет Лунин
Пеллегрино прокомментировал ситуацию с Луниным. Фото: AS English - Diario AS

Наставник испанского "Леганеса" Маурисио Пеллегрино рассказал об адаптации украинcкого голкипера Андрея Лунина.

По словам главного тренера команды, его игровое время будет зависеть от того, как быстро он адаптируется в команде, а сам он сейчас тщательно изучает испанский, чтобы свободно общаться с партнерами, что очень важно для вратаря.

"Лунин уже понимает схему, но еще нужно время для его полной интеграции в команду", - отметил специалист.

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Лунин выступает за "Леганес" на правах годичной аренды - его контракт принадлежит "Реалу".

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Дата
07
октября

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