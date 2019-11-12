Тренер итальянского клуба пригласил фанатов команды выпить пива в баре

Роландо Купер не видит ничего страшного, чтобы посидеть с болельщиками после игры. Фото: рейтер

Главный тренер "Кальяри" Роландо Маран не видит проблемы в том, чтобы после игры пообщаться с фанатами в покое. .

Итальянский специалист приглашал болельщиков на выпивку в одном из местных баров, пишет "Футбол 24"

Фанатам явно понравилась такая идея, поэтому они рекомендовали Маран готовить свой кошелек. Пением "Маран, платы нам, платы нам!" они просто разорвали здание. Точно неизвестно, на какую сумму обеднел 56-летний тренер, но подобное единство с болельщиками вызывает только восхищение.

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"Кальяри" в текущем сезоне занимает 4 место после 12 туров чемпионата Италии.