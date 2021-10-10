Тренер Финляндии прокомментировал поражение от Украины

Канерва оказался немногословным. Фото: Reuters

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился впечатлениями от поражения в матче с Украиной (1:2).

"Мы, конечно же, разочарованы результатом. Мы допустили пару ошибок, а у сборной Украины очень хорошая команда, которая заставила о них пожалеть. Нам нельзя позволять себе совершать такие ошибки, и мы, уверен, извлечём из этого урок", — приводит слова Канервы пресс-служба УЕФА.

В матче 7-го тура квалификации чемпионата мира 2022 года сборная Украины переиграла Финляндию. Встреча проходила на стадионе "Олимпиастадион" в Хельсинки (Финляндия) и завершилась со счётом 2:1.

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Сборная Украины одержала первую победу в отборе ЧМ-2022. До этого все пять матчей украинской команды закончились ничьей. Украина набрала 8 очков и поднялась на второе место в группе D. Финляндия (5) — на четвёртом месте.