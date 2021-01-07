Тренер "Брюгге" не против трансфера Малиновского

Руслан Малиновский является одним из лидеров сборной Украины. Фото: Футбум

Главный тренер "Брюгге" Филипп Клеман заинтересован в подписании полузащитникм сборной Украины и "Аталанты" Руслана Малиновского.

Малиновский покинет итальянский клуб, сообщает Voetbal 24.

В "Брюгге" футболист может воссоединиться с тренером Клеманом, с которым они работали в "Генке".

Клеман считает, что руководство клуба не платить Руслану очень большие деньги, потому что в команде уже есть квалифицированные игроки центра поля - Ханс Ванаку, Вормер и Матс Ритс.

Этих трех футболистов тренер вряд ли посадит на скамью запасных, но он приветствует еще одного конкурента. Однако пока не ясно, присоединится Малиновский а команде.

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Руслан Малиновский выступает за "Аталанту" с лета 2019-го года. Украинец не имеет стабильного места в составе команды.