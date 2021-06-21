Тренер Австрии запугивает Украину перед игрой на Евро

Франко Фода возглавляет сборную Австрии с 2017 года. Фото: Оefb.at

Тренер сборной Австрии Франко Фода хочет победить Украину в матче третьего тура Евро-2020/21.

По словам Фоды, он нашел слабые места сборной Украины.

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"Мы хотим выиграть этот поединок. Мы жаждем победы в каждой встрече. Но всегда есть соперник, который имеет целью то же. Мы хорошо знакомы с командой Украины, в которой собраны игроки с высоким индивидуальным мастерством. Но, как и у каждой команды, в украинском есть слабости. Мы их нашли и будем использовать.

Мы должны искать свободные места на поле и улучшить свое продвижение к воротам соперника. В последнем матче нам не хватало последней передачи. Это будет ключом к улучшению атакующей мощи сборной Австрии", - цитирует Фоду УАФ.

Матч Украина - Австрия состоится 21 июня. Начало игры в 19:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

Украинцы и австрийцы имеют по одной победе в двух матчах, но команда Шевченко опережает оппонента по дополнительным показателям. Лидирует в группе Нидерланды, которые гарантировали себе стираешь место. Северная Македония потеряла шансы на выход из группы.