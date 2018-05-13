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воскресенье, 13 мая 2018 14:40

Тренер Ярмоленко ушел в отставку

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Тренер Ярмоленко ушел в отставку
Штегер больше не тренер "Боруссии". Фото: campeones.ua

Главный тренер "Боруссии" Дортмунд Петер Штегер заявил, что покидает пост.

"Петер Штегер после матча с Хоффенхаймом (1: 3) заявил, что это была его последняя игра в качестве главного тренера Боруссии Д и он покидает клуб.

"Это была моя последняя игра во главе Боруссии Д. Новый стимул с новым тренером пойдет на пользу клубу", - цитирует Штегер "Футбол24"

Штегер пришел на "Сигнал Идуна Парк" осенью после отставки Петера Боша.

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По информации СМИ новым тренером "Боруссии" станет швейцарский специалист Люсьен Фавр.

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