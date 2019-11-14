Трехкратного чемпиона мира застрелили в Москве

В Москве неизвестный застрелил чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна. Правоохранители открыли дело об убийстве.
По версии следствия, вечером 13 ноября у дома на Нахимовском проспекте неизвестный выстрелил в Боляна. Убийца произвел несколько выстрелов из пистолета с глушителем. Спортсмен скончался на месте от полученного ранения, сообщает "24 канал".
Тело Боляна обнаружил местный житель, который увидел его в свете фар, когда парковал свой автомобиль.
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40-летний Ашот Болян три раза становился чемпионом мира по тайскому боксу по версии Всемирной профессиональной ассоциации кикбоксинга. Еще 17 раз его признавали победителем различных международных турниров.
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