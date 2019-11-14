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четверг, 14 ноября 2019 15:43

Трехкратного чемпиона мира застрелили в Москве

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Трехкратного чемпиона мира застрелили в Москве
Ашота Боляна застрелили возле его собственного дома. Фото: с отрытых источников

В Москве неизвестный застрелил чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна. Правоохранители открыли дело об убийстве.

По версии следствия, вечером 13 ноября у дома на Нахимовском проспекте неизвестный выстрелил в Боляна. Убийца произвел несколько выстрелов из пистолета с глушителем. Спортсмен скончался на месте от полученного ранения, сообщает "24 канал".

Тело Боляна обнаружил местный житель, который увидел его в свете фар, когда парковал свой автомобиль.

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40-летний Ашот Болян три раза становился чемпионом мира по тайскому боксу по версии Всемирной профессиональной ассоциации кикбоксинга. Еще 17 раз его признавали победителем различных международных турниров.

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Дата
14
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