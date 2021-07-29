Трех украинских легкоатлетов отстранили от Олимпиады

Назар Коваленко специализируется на спортивной ходьбе. Фото: НОК Украины

Сборная Украины на Олимпиаде в Токио потеряла трех своих спортсменов.

Украинские легкоатлеты Михаил Гаврилюк, Назар Коваленко и Наталия Пироженко-Чорномаз не смогут выступить на Олимпиаде из-за недостаточного количества проведенных соревновательных и внесоревновательных допинговых проб, сообщает Sport.ua.

Согласно установленным международным правилам, в отборочный период перед главными официальными международными турнирами сезона каждый легкоатлет должен сдать соответствующее количество проб. В связи с пандемией спортсмены должны были сдать три внесоревновательных допинг-пробы в ограниченный срок.

Гаврилюк специализируются на метании молота, Коваленко - спортивная ходьба, а Пироженко-Чорномаз должна была участвовать в командной эстафете 4х400 м.

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Важно отметить, что украинские спортсмены не были дисквалифицированы, а только отстранены от участия в Олимпиаде.

Всего независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике не допустил 20 спортсменов к соревнованиям на Олимпийских играх.

Больше всех пострадали спортсмены из Нигерии. 10 атлетов из этой страны не смогут выступить в Токио.

От участия в Олимпиаде по подозрению в допинге была отстранена украинская триатлонистка Юлия Елистратова. Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа. Украину в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Сейчас в активе сборной Украины на Играх в Токио четыре бронзовые награды.