Травмировался основной форвард сборной Украины

Роман Яремчук травмировался за 10 минут до окончания игры.Фото: Twitter "Гент"

"Гент" в последнем шестом туре плей-офф за еврокубки бельгийской Лиги Жюпиле переиграл "Мехелен" (2:1) и вышел в еврокубки. Голом и результативной передачей отличился полузащитник Роман Безус.

А, вот, другой украинец Роман Яремчук не смог провести поединок до конца. Нападающий был заменен из-за повреждения на 79-й минуте.

Пока о характере травмы форварда сборной Украины не сообщается. Евро-2020 стартует уже 11 июня.

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Ранее Яремчук забил 20-й мяч в чемпионате Бельгии в нынешнем сезоне. Роман Безус набрал хорошую форму и забивал в каждой игре на финише. Всего на его счету 6 мячей.