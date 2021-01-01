Трансфер Абади в "Динамо" под угрозой срыва

Лиэль Абад может стать первым зимним новичком "Динамо". Фото: one.co.il

Трансфер полузащитника "Маккаби" Петах-Тиква и молодежной сборной Израиля 19-летнего Лиэля Абада в киевское "Динамо" на грани срыва.

Киевляне послали Абаде и его юристам проект контракта, в котором израильтяне нашли целый ряд пунктов, которые кажутся для них неприемлемыми. Речь идет о системе дисциплинарных санкций и штрафов, некоторые из которых предусматривают лишение до 80% зарплаты игрока, пишет Sport5.

В образце контракта футболиста и его советников не устраивает пункт о юрисдикции. Согласно ему, все споры, которые могут возникнуть между клубом и игроком, должны решаться в гражданских судах Украины, а не в соответствующих инстанциях, которые находятся под юрисдикцией УЕФА и ФИФА.

Юристы Абади отправили в "Динамо" свою версию контракта, внеся туда правки, которые считают приемлемыми. Ожидается, что в ближайшее время переговорный процесс возобновится, потому как сам футболист очень заинтересован в переезде в Украину.

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В текущем сезоне Лиэль Абада провел 13 матчей в чемпионате Израиля, записав на свой счет 4 гола и 3 ассиста.