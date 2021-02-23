"Тоттенхэм" определился с преемником Моуриньо

Юлиан Нагельсман 2-й сезон возглавляет "Лейпциг". Фото: Gettyimages.com

Наставник "Лейпцига" Юлиан Нагельсман является главным кандидатом на замену тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо.

"Шпоры" намерены понаблюдать за делами команды в течение ближайших 12 дней. В этот период "Тоттенхэму" предстоит сыграть 4 матча. Если результаты будут неудачны, руководство может принять решение расстаться с Моуринью по окончании сезона, сообщает The Telegraph.

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Главным кандидатом на пост наставника "Тоттенхэма" будет Нагельсман. Контракт немецкого тренера с клубом действует до лета 2023 года. "Шпорам" нужно будет платить компенсацию за приход нового тренера.

Еще одним кандидатом был Брэндон Роджерс, но "Лестер" не хочет отпускать своего тренера.

Жозе Моуриньо возглавил "Тоттенхэм" в конце 2019 года. Португалец заменил на посту Маурицио Почеттино. В текущем сезоне "шпоры" идут на 9-м месте, отставая от лидера МС на 23 очка. 28 февраля команда Моуриньо сыграет против "Брайтона".