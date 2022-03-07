Тесть бывшего защитника "Шахтера" погиб на войне, защищая Украину"

Давид Хочолава играл за "Шахтер" четыре года. Фото: ФК "Шахтер"

Бывший защитник "Шахтера", а ныне защитник "Копенгагена" 29-летний Давид Хочолава потерял своего тестя.

Отец жены футболиста Юлии погиб, защищая нашу землю от российской армии, информирует сайт датского клуба.

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Из-за потери "Копенгаген" предоставил небольшой отдых Давиду, чтобы он позаботился о своей семье. Датчане выразили надежду, что скоро в Украине наступит мир, а также осудили войну, развязанную Путиным.

Хочолава женился на украинке Юлии Сидоренко в 2020 году, еще когда был игроком донецкого "Шахтера".

Хочолава выступал в УПЛ с 2015 по 2021 год. Сначала играл за "Черноморец", а в 2017 году стал игроком "Шахтера". Летом 2021 года переехал в Данию.