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вторник, 14 января 2020 15:34

Теннисистке стало плохо во время матча из-за смога от пожаров в Австралии

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Теннисистке стало плохо во время матча из-за смога от пожаров в Австралии
Далила Якупович чуть не потеряла сознание из-за смога. Фото: из открытых источников

Словенский теннисистка Далила Якупович не смогла доиграть против швейцарки Штефани Фегель в квалификации Открытого чемпионата Австралии из-за плохого сампопочуття
В Якупович возникли проблемы с дыханием, вызванные сильным запахом смога от пожаров. Во втором сете при счете 6: 4, 5: 6 словенка упала на колени, закашлялась и не смогла продолжить игру.

"Я боялась, что потеряю сознание. Я больше не могла ходить. У меня нет астмы и никогда не было проблем с дыханием. Мне даже нравится жара. Но сейчас я просто не могла дышать и упала на корт ", - цитирует Якупович" sport.ua "

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Основная сетка Открытого чемпионата Австралии начнется 20 января. Украинский Элина Свитолина и Даяна Ястремская примут участие в первом Шлеме сезоне.

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