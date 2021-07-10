Талант "Динамо" переходит в "Черноморец"

Цитаишвили является чемпионом мира среди 20-летних. Фото: "Динамо"

Хавбек киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили прибыл в Одессу, информирует на своей странице в Instagram журналист Олег Ящук.

Как утверждает источник, Цитаишвили, который прошел с "Динамо" первый сбор в Швейцарии, но не был взят Мирчей Луческу на второй сбор, подпишет с "Черноморцем" арендное соглашение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ненавистник Лукашенко будет играть за киевское "Динамо"

"Черноморец", который вернулся в УПЛ, возглавил экс-тренер молодежной команды киевского "Динамо" Юрий Мороз. Одесситы сейчас проводят сбор на своей базе в Совиньоне, что под Одессой. Цитаишвили является чемпионом мира среди 20-летних. Он выиграл титул в 2019 году в Польше.