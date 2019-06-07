Талант "Динамо" может продолжить карьеру в Италии

Сергей Булеца с лучшей стороны себя проявил на молодежном Кубке мира в Польше, поэтому получил интрес со стороны европейских клубов.

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Ю-20 Сергей Булеца попал в сферу интересов "Лечче", который в сезоне 2019/20 будет выступать в Серии А.

Скауты "Лечче"уже просматривали 20-летнего Булецу в одном из матчей молодежного Кубка мира в Польше, но представители итальянского клуба посетят еще и сегодняшний матч 1/4 финала, в котором Украина Ю-20 сыграет против Колумбии.

В то же время скаутов "Лечче" несколько беспокоит недостаточный, по их мнению, рост Булецы (172 см). К слову, полузащитник на ЧМ-2019 забил 2 гола и отдал 2 ассиста за 278 сыгранных минут. Напомним, в сезоне 2018/19 Сергей не сыграл ни одного матча за первую команду "Динамо".

Интересно, что в случае перехода в "Лечче" Булеца станет не первым украинцем в этом клубе. В конце 90-х за итальянскую команду выступал экс-форвард "Шахтера" и сборной Украины Сергей Ателькин (16 матчей, 3 гола).

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"Лечче" по итогам сезона 2018/19 завоевал право выступать в Серии А - впервые с 2012 года.