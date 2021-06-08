Такой Кипр может завести в ловушку: реакция на разгромную победу сборной Украины перед Евро

Сборная Украины провела последний спарринг перед Евро. Фото: УАФ

Сборная Украины провела последний спарринг перед стартом на Евро-2020/21. Команда Андрея Шевченко разгромила в Харькове Кипр -4:0.

Gazeta.ua собрала реакцию СМИ на победу национальной команды.

Удаление и пенальти в середине первого тайма решили судьбу матча против Кипра, пишет обозреватель "Трибуны" Дмитрий Литвинов.

"Давайте не переоценивать легкость победы над сборной Кипра. Это первое, что хочется написать по итогам последней игры национальной команды Украины перед Евро. Дело не в уровне соперника, а в том, что заметную часть матча подопечные Шевченко играли с численным преимуществом. Удаление, как и пенальти, реализации которого так радовался Андрей Ярмоленко, было 100-процентным, и наверное сборная Украины победила бы и без него, здесь никаких вопросов. Разговор о том, что после этого матч свелся к совсем простому сценарию, в котором вопрос возникал только один: каким будет итоговое преимущество? "

Игра завершилась после пенальти и удаление в сборной Кипра

"Футбол 24" опасается, что легкая победа над слабым соперником может иметь последствия на Евро.

"Когда сборная перед крупным турниром побеждает с таким разгромным счетом, подсознательно уже чувствуешь тревогу. Чтобы снова не появилось переоценки, излишней эйфории. Потому стиль, в котором вынесли Кипр, действительно впечатляет. И конечно, хотелось бы, чтобы сборная выглядела так стремительно против большинства команд. Но качество соперника и максимально благоприятный сценарий матча - это то, чего на 99% не будет ни в одной игре Евро".

Полузащитник "Ференцвароша" Александр Зубков смог проявить себя в товарищеских матчах и может стать основным игроком во время Евро, пишет "Футбум".

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"Опять хорошее впечатление оставил слева Зубков, и, похоже, закрепил за собой позицию левого вингера в основном составе. Забегать не будем, но Шевченко настолько упорно смотрел Зубкова и Марлоса слева, практически убедил в планах закрыть левый фланг этим тандемом. Находится в лучших физических и скоростных кондициях Александра - со старта, Марлоса - позже, с контролем мяча на уставшего соперника. Пока так вырисовывается".

Ua-football пишет о новой позиции Ильи Забарный и плохую реализацию моментов Романом Яремчуком.

"Забарный сегодня действовал на несвойственной для себя позиции правого защитника, однако о защитников по итогам сегодняшнего поединка говорить много не приходится. Игра для них не была сложной, Кипр не прессинговал и не создавал проблем. Вопросы есть к реализации голевых моментов Яремчуком".



Евро-2020/21 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины стартует на турнире 13 июня матчем против Нидерландов. 17 июня сыграют против Северной Македонии, а 21-го померяются силами с Австрией. Две сильнейшие команды и четыре лучшие третьи команды выйдут в 1/8 финала. Во время подготовки к Евро сборная Украины провела три спарринга: сыграла вничью с Бахрейном -1:1 победила Северную Ирландию -1:0 и сейчас одолела Кипр.