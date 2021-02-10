Тайсона в Россию не приглашали. Но он и не поедет – агент

Тайсона не приглашали из России. Фото "Шахтер"

Агент бразильского полузащитника донецкого "Шахтера" 33-летнего Тайсона Диего Дарнеллес опроверг информацию об интересе российских клубов к своему клиенту.

"Нет, никаких предложений из России не поступало. Речь не только об официальных запросах, но и о предварительных контактах, так что эта информация не соответствует действительности.

Есть ли вероятность, что Тайсон окажется в России летом? Вы знаете, Тайсон отыграл вне Бразилии уже 11 сезонов и хочет вернуться на родину", — цитирует агента "Евро-футбол.Ру".

Ранее авторитетное бразильское издание Globo Esporte сообщило, что вингер отказался от переезда в Россию. При этом название клуба или клубов, которые пытались подписать бразильца, не раскрывались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тайсон отказал клубам из Китая, Эмиратов и России

В нынешнем сезоне он провел за "Шахтер" 15 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает бразильца в €7 млн.