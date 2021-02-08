Тайсон отказал клубам из Китая, Эмиратов и России

Тайсон хочет вернуться на родину. Фото "Шахтер"

Один из лидеров "Шахтера" Тайсон, контракт которого с "горняками" истекает в конце июня, пользуется спросом на трансферном рынке.

На 33-летнего бразильца с предложениями о переходе выходили клубы из России, Объединенных Арабских Эмиратов и Китая, но Тайсон категорически отверг все эти возможности. Сообщает globoesporte

Продлить контракт с Тайсоном пытался и "Шахтер", но вингер также не захотел вести дискуссию в этом направлении.

Сейчас приоритетной задачей для Тайсона является поиск точек соприкосновения с родным для него "Интернасьонал", который проявляет интерес к возвращению звездного питомца, но пока никаких официальных предложений игроку не делал.

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В нынешнем чемпионате Украины Тайсон сыграл 10 матчей и забил 2 мяча.