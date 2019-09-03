Тайсон не обрадовался продолжению карьеры в "Шахтере"

Полузащитник "Шахтера" Тайсон прокомментировал срыв собственного трансфера в итальянские клубы.

"Поздравляю с концом моей мечты", - написал Тайсон в своем Instagram.

Автор: Instagram Тайсон не скрывал своего разочарования из-за срыва перехода в итальянские клубы

Бразилец имел в виду свой возможный переход в Серию А, который так и не состоялся. Тайсона связывали с возможным трансфером в "Рому" или "Милан", но стороны так и не смогли договориться. "Шахтер" требовал за свою звезду 30 млн евро, тогда как итальянские команды предлагали только аренду игрока, или незначительные суммы.

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В этом сезоне Тайсон провел 4 матча в УПЛ в составе "горняков", записав в свой актив 2 гола и 4 результативные передачи.