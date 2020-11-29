Тайсон и Джонс закончили бой вничью

Тайсон и Джонс выступалив разных весовых категориях. Фото Рейтер

В воскресенье, 29 ноября, в Лос-Анджеле (штат Калифорния, США) в Стейплс-центре состоялся необычный вечер бокса "Лига легенд". В главном бою шоу сразились великие американские боксеры 54-летний Майк Тайсон и 51-летний Рой Джонсон-младший. Поединок носил выставочный характер, раунды были сокращены до двух минут. Сообщает "Телеграф"

Несмотря на выставочный характер встречи, бойцы для своего возраста провели феноменальный бой. Тайсон выглядел агрессивнее и легче на ногах, а Джонс выбрал тактику "второго номера". Однако основное сражение проходило в клинче. По итогам 8-и раундов судьи решили, что поединок завершился ничьей, хотя оба боксеры не согласились с таким мнением.

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Майк Тайсон и Рой Джонс были топовыми боксерами, абсолютными чемпионами мира в конце 80-ых, начала 90-ых годов прошлого столетия в разных весовых категориях.