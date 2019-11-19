Тайсон ходил обиженный и хотел уйти из команды" - бывший лидер "Металлиста"

Сергей Валяев работал главным тренером вновь "Металлиста 1925". Фото: из открытых источников

Бывший капитан "Металлиста" и игрок сборной Украины Сергей Валяев рассказал о поведении бразильца Тайсона после перехода в харьковский клуб.

"Он подписал контракт, а потом через некоторое время отказывался тренироваться, просил, чтобы его отпустили, ходил обиженный. Смотрю со стороны: команда тренируется, а он сидит. Затем с ним пытаются общаться президент и помощники ... Знаю, что он хотел уйти , но не знаю, почему. Его уговаривали, просили, находили нужные слова. Значит, правильно все делали, он остался и через некоторое время забивал голы, приносил пользу, играл хорошо.

Трудно сказать, что заставило его плакать в матче с "Динамо". Что там произошло - не знаю. Наверное, это личное. Но ты же мужик в первую очередь. Люди на тебя смотрят, должна сила быть внутренняя. Обидели? Пойди убей два гола "Динамо", этим докажи, пусть все закроют рот. Я немного не понимаю ", - цитирует Валяева" Футбол 24 "со ссылкой на интервью Youtube-канала" Stargorod Sport ".

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Сергей Валяев провел за "Металлист" 7 сезонов, в которых сыграл в 166 матчах. Также провел 3 матча за сборную Украины.