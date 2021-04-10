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суббота, 10 апреля 2021 15:17

Тайсон больше не сыграет за "Шахтер"

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Тайсон больше не сыграет за &quot;Шахтер&quot;
Тайсон провел в "Шахтере" почти 8 лет. Фото: "Шахтер"

Журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Виктор Соколов сообщил, что полузащитник "Шахтера" Тайсон больше не сыграет за донецкий клуб.

Речь не только об этом годе, но и в карьере в целом. Горняки не ведут с 33-летним бразильцем переговоры о продлении контракта и планируют с ним расстаться.

Отмечается, что футболист нашел причину, чтобы избежать долгой дороги и не ехать на матч дубля "Шахтера" против сверстников из "Мариуполя" (1:1), который состоялся 9 апреля.

Тайсон не хочет объяснять клубу свою позицию: почему он так себя ведет и покинет клуб при таких обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что Тайсон подписал двухлетний предварительный контракт с бразильским "Интернасьоналом".

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Тайсон выступал за "Шахтер" с 2013 года. В футболке клуба он сыграл 182 матча, в которых забил 37 мячей. До 2013 года Тайсон играл за "Металлист".

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