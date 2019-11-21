Тайная свадьба Роналду оказалась фейком

Появилось опровержение информации о свадьбе Криштиану Роналду и Джорджинии Родригес. Фото: dt.ua

Информация о тайной свадьбе одного из лучших футболистов современности Криштиану Роналду, которую распространили СМИ, оказалась ложной.

Фейк опровергли друзья футболиста. Они отметили, что Криш продолжает жить с Джорджиной Родригес и не спешит узаконивать отношения. Об этом сообщает The Daily Mail.

После того, как тему женитьбы Роналду начали активно обсуждать в сети и многие СМИ, друзья футболиста решили вмешаться. Они опровергли слухи, заявив, что Роналду до сих пор остается холостяком.

Слухи о тайной церемонии в Марокко мог спровоцировать комментарий Криштиану Роналду о предстоящей свадьбе. Футболист заявил, что когда-нибудь непременно пойдет к алтарю с Джорджиной, однако не указал точной даты.

"Конечно, я люблю ее. Однажды мы точно поженимся. Это же мама моих детей. А почему бы и нет? Она мой друг, мы часто обсуждаем важные для нас темы. Я открываю ей сердце, как и она мне", - написал он.

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После этого во всех СМИ появилась информация, распространенная итальянским изданием Novella 2000. По данным журналистов, Джорджина Родригес и Криштиану Роналду поженились еще в августе 2019 года. Пара решила не устраивать шумного праздника, ведь модель так и не смогла наладить дружеские отношения с матерью спортсмена. Поэтому звезды отправились в Марокко, где без всякого шума и камер обменялись клятвами.

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