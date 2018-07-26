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четверг, 26 июля 2018 13:17

Сын погибшего на Донбассе бойца является одним из лидеров юношеской сборной Украины

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Юношеская сборная Украины вышла в полуфинал Кубка Европы среди 19-летних. Опередив такие грозные сборные, как Англии и Франции на групповой стадии. Среди игроков "Динамо", "Шахтера" и "Днепра", которые обычно составляют основу юношеских и молодежных сборных, в стартовом составе играет Кирилл Дрышлюк из скромной "Зирки" из Кропивницкого.

Как ни странно, именно Дрышлюк является одним из самых опытных игроков юношеской сборной. В 18 лет он уже сыграл 26 матчей в УПЛ в составе "Зирки". К сожалению, команда вылетела в Первую лигу, но обвинять в этом 18-летнего игрока точно не стоит. В противоположность этому партнеры Дрышлюка играют во Второй лиге, молодежных первенствах.

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В команде Петракова в середине поля играет два игрока. Ведущую роль играет Алексей Хахлев. Он имеет хорошее видение поля, пас. Больше занимается построением атаки. С ним в паре должен играть полузащитник, ориентированный на защиту и выполнение черновой работы. За это место между собой конкурируют Беляев из "Днепра" и Дрышлюк из "Зирки". На Евро именно Дрышлюк играет в основном составе юношеской сборной Украины. Наша юношеская команда пропустила только 2 мяча в трех матчах. Это заслуга не только надежности защитников и вратаря, но и уверенной игры Дрышлюка в середине поля.

  Кирилл Дрышлюк, опорный полузащитник сборной Украины U 19
Кирилл Дрышлюк, опорный полузащитник сборной Украины U 19

Павел Дрышлюк является уроженцем города Борисполь. Воспитывался в Академии киевского "Динамо". В 2016 году перешел в систему "Зирки". В Киеве не видели перспектив в этом футболисте. Сразу начал играть за первую команду в "Зирке". Была неопределенность с игроками первой команды, поэтому шанс получали молодые футболисты. За свою возможность Дрышлюк ухватился обеими руками. Кирилл действует на позиции опорного полузащитника - неуступчивый, трудолюбивый, дисциплинированный.

Учитывая то, что команда из Кропивницкого понизилась в классе, а юношеская сборная удачно выступила на крупном турнире, он имеет все шансы после Кубка Европы перейти в хорошую европейскую команду. Скауты европейских команд очень внимательно следят за молодыми игроками на таких турнирах. Если претендовать на молодых игроков "Динамо" или "Шахтера" им будет трудно, то Дрышлюк без проблем находится в зоне доступа.

Кирилл пока формируется как игрок, но хотел бы отметить его неуступчивый характер, желание бороться до конца.

"Слежу за Дрышлюком в течение последних двух сезонов говорит польский агент Михал Глинский. - В первую очередь я на него обратил внимание, из-за его совсем юного возраста. Обычно, в Украине мало доверяют молодым игрокам, а здесь 17-18 летний парень играет да еще и на такой важной позиции в середине поля. На уровне взрослых игроков Дрышлюку пока еще сложно проявить все свои сильные стороны . Пока еще Кирилл формируется как игрок, набирается опыта, ему еще трудно противостоять намного старшим визави, но хотел бы отметить его неуступчивый характер, желание бороться до конца. Мне он по манере игры напоминает чем-то Тараса Романчука, который в Польше имеет очень хорошую прессу. Сейчас Дрышлюку стоит выбрать для себя правильный вариант продолжения карьеры и еще больше работать на тренировках. Потенциал у него есть хороший".

Отец Кирилла погиб в войне на Донбассе в 2014 году. Его определенное время считали пропавшим без вести, а потом погибшим. Экипаж самолета подполковника Костянина Могилко получил задание провести разведку над тогда еще оккупированным Славянском. Борт был замечен и подбитый боевиками. Удар ракеты пришелся в правый двигатель. Огонь перешел на правое крыло. Самолет начал подать. Спасая младших членов экипажа (3 человека спаслись, выпрыгнув с парашютом) и отводя опасность от жилого сектора, села Пришиб, командир борта подполковник Могилко, борт-механик майор Дрышлюк и прапорщик Потапенко, радист Момот оставались на самолете до конца и пытались посадить его.

Но отвалилось крыло самолета, что нивелировало все попытки посадить самолет. Борт был уничтожен, все кто оставался в нем - погибли. Тела Могилко, Момота, Потапенко были идентифицированы и похоронены, а вот тело Дрышлюка найти так и не удалось. В 2015 году его признали погибшим.

  Павел Дрышлюк, героически погиб спасая младших членов экипажа.
Павел Дрышлюк, героически погиб спасая младших членов экипажа.

К большому сожалению, вся эта история стала известной в спортивном пространстве только перед стартом в юношеском Кубке Европы. Хотя на самом деле она заслуживала внимания раньше. Историей семьи Дрышлюк должна гордиться вся страна.

Матч сборной Украины U19 состоится сегодня в 15:00. В полуфинале юношеского Евро-2018 Украина будет противостоять сверстникам из Португалии.

Автор: Сергей Тищенко
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