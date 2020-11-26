Сын Марадоны попал в реанимацию

Диего Синагра со своим отцом. Фото: Siempre Frenkie / Twitter

Сын Диего Марадоны, узнав весть о смерти отца, был срочно переведен в реанимацию.

Сейчас Диего Синагра находится в больнице, где лечится от коронавируса. После этой новости его здоровья резко ухудшилось, поэтому медикам пришлось перевести Диего-младшего в реанимацию, сообщает "24 канал".

Сигангра - внебрачный сын, который родился в Неаполе. После его рождения легенда футбола отказывался от ребенка, но в 2003 году Диего-младший таки познакомился со своим отцом. А уже через 4 года Марадона признал его своим сыном.

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Диего Синагра пошел по стопам отца и стал футболистом, был воспитанником "Наполи" и "Дженоа". Также выступал за юношескую сборную Италии до 17 лет. Взрослая карьера его не впечатляет. Играл в Серии D и вызывался в национальную сборную страны по пляжному футболу.