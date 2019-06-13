Сын Коломойского подписал контракт с украинским баскетбольным клубом

В следующем сезоне Григорий Коломойский будет играть за "БК Днепр".

Грегори (Григорий) Коломойский подписал контракт с "БК Днепр", сообщает журналист Александр Прошута в своем Twitter. В следующем сезоне сын известного украинского олигарха Игоря Коломойского будет играть в украинской Суперлиге.

Ранее Григорий Коломойский выступал в баскетбольной студенческой лиге за команду "Кливленд Стэйт Викингс". Условия контракта с "Днепром" неизвестны.

Напомним, недавно отец баскетболиста заявлял, что Григорий подпишет контракт с украинским баскетбольным клубом.

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В завершившемся сезоне Суперлиги "Днепр" занял 4-е место, проиграв в бронзовой серии плей-офф "Запорожью". Чемпионом Украины стал "Химик", в финальной серии в 3-х матчах (3:0) обыгравший "Киев-Баскет".