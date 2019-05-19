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воскресенье, 19 мая 2019 12:15

Сын Коломойского будет играть в украинской команде

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Сын Коломойского будет играть в украинской команде
Грегори учится в университете Кливленда

Сын Игоря Коломойского может продолжить баскетбольную карьеру в одном из украинских клубов. Сообщает сайт Sportanalytic.com.

Об этом украинский олигарх рассказал журналистам после своего возвращения в Украину.

"Я приехал сюда и планирую здесь находиться в связи с семейными обстоятельствами. У меня сын планирует подписать контракт с баскетбольным клубом Украины", - сказал Коломойский.

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19-летний сын Игоря Коломойского Грегори учится в университете Кливленда, где учится спортивном менеджмента и играет за университетскую команду в NCAA

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