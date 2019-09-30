Сын известного украинского футболиста заинтересовал "Динамо"

Денис Костышин в текущем чемпионате Украины забил 3 гола за "Колос". Фото: "ФК Днепр"

Киевское "Динамо" следит за полузащитником "Колоса" из Коваливки Денисом Костышиным.

Об этом сообщает сайт "1927"

22-летний хавбек удачно начал сезон в УПЛ и отличился уже тремя забитыми мячами в этом сезоне. "Динамо" планирует следить за Костышиным до следующего лета и уже потом окончательно определится с трансфером.

Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего игрока в 150 тыс. евро. Костышин может сыграть на фланге полузащиты или в линии атаки.

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Денис Костышин - сын Руслана Костышина, который играл за "Днепр", "Кривбасс", а сейчас возглавляет "Колос".