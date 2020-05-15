Сын бывшего игрока "Динамо" заинтересовал сразу два клуба Серии А

Летом Кирилл Ковалец может перебраться в Италию. Фото: ФК "Александрия"

Полузащитник "Александрии" Кирилл Ковалец заинтересовал "Сампдорию" и "Фиорентину".

Скауты итальянских клубов просматривали футболиста в матчах Лиги Европы, пишет "Футбум".

"Фиорентина" и "Сампдория" находятся в нижней части турнирной таблицы Серии А - 13-я и 16-я ступени соответственно. Ранее в оба клуба сватали украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Кирилл Ковалец является сыном Сергея Ковальца, который с 1990-го по 1995 год защищал цвета киевского "Динамо" и провел 10 матчей за сборную Украины. Тренировал молодежную сборную Украины, а сейчас работает главным тренером "Черноморца".

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В текущем сезоне Кирилл Ковалец провел 14 матчей за "Александрию", в которых забил 6 мячей и сделал 3 ассиста. Это лучший показатель в команде. Футболист также играл за молодежную команду" Шахтера" и "Черноморец".