Сыгран первый матч чемпионата Украины по футболу

6 марта 1992 в Одессе состоялся 1-й матч чемпионата Украины по футболу.

В 17.00 начался игра между "Черноморцем" и "Карпатами". Именно этот поединок стал первым в истории чемпионатов независимой Украины.

Завершилась встреча боевой ничьей 2:2. Автором первого гола в независимой истории стал игрок "Карпат" Анатолий Мущинка, который забил на 22-й минуте матча. Также в матче отличился Юрий Сак, Андрей Телесненко за "Черноморец, а Роман Толочко забил еще один гол за" Карпаты ".

Автор: ФК "Карпаты"

В этот день также было сыграно еще один поединок в соседнем с Одессой Николаеве, там местный "Эвис" благодаря голу Николая Павлова одолел шепетовский "Темп".

1-й сезон чемпионата Украины по футболу стал переходным. Он длился всего полгода. Это произошло потому, что последний чемпионат СССР закончился осенью 1991 года, а Федерация футбола Украины решила проводить чемпионаты по календарю "осень-весна", чтобы синхронизировать их с большинством европейских чемпионатов и еврокубковый сезон.

Клубы были разбиты на две группы по 10 команд в каждой. Победителя чемпионата и бронзового призера должен был определить матч победителя групп и 2-х команд соответственно.

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1-м чемпионом Украины стала симферопольская "Таврия", которая в финале обыграла "Динамо" благодаря голу Сергея Шевченко. Бронзовые награды завоевал "Днепр", который оказался сильнее "Шахтера". По результатам сезона "Таврия" получила путевку в Кубок Чемпионов, "Черноморец" - к Кубку Кубков, а "Динамо" - в Кубок УЕФА.