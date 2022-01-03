Сыграл ли Лунин? "Реал" начал год с поражения аутсайдеру

В матче 19-го тура чемпионата Испании "Реал" в гостях уступил "Хетафе" – 0:1.

Судьбу матча решил единственный забитый гол на старте поединка. Бразильский защитник "Реала" Милитао дал себя обокрасть в собственной штрафной площадке турецкому форварду Энесу Уналу, обыгравшему Тибо Куртуа.

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Гости пытались спасти матч. Свои моменты Лука Модрич, Тони Кроос, Каземиро, но забить так и не смогли.

Украинский вратарь Андрей Лунин просидел весь матч в запасе. Карло Анчелотти доверил место в воротах Куртуа, который в конце года сдал положительный тест на коронавирус, но сумел быстро выздороветь.

"Реал" лидирует в чемпионате Испании, имея в активе 46 очков. У "Севильи" на восемь очков меньше, но две игры в запасе.

5 января "сливочные" сыграют против "Алькояно" в 1/16 финала Кубка Испании. 8 января – с "Валенсией" в Примере.