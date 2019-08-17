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суббота, 17 августа 2019 20:11

Сводит с ума: соблазнительные фото украинской чемпионки
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Украинка Юлия Левченко выиграла золото в прыжках в высоту на командном чемпионате Европы 2019 года. Спортсменка в финале показала результат 1,97 метров, это принесло украинской команде 12 очков.

Стоит отметить, что Юлия Левченко чемпионкой Европы U23 становится уже второй раз. В коллекции спортсменки также серебряная награда взрослого чемпионата мира-2017, две медали (серебро и бронза) взрослого Евро, золото юношеской Олимпиады-2014 в китайском Нанкине и бронза чемпионата мира-2016 среди юниоров.

Левченко безусловно звезда украинской легкой атлетики. Однако, кроме этого, она еще и красивая женщина с сексуальной фигурой. Также Юлия является активным пользователем соцсетей, где не стесняется показывать свое аппетитное тело.

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Соблазнительные фото легкоатлетки Юлии Левченко. Фото: соцсети
Соблазнительные фото легкоатлетки Юлии Левченко. Фото: соцсети
Соблазнительные фото легкоатлетки Юлии Левченко. Фото: соцсети
Соблазнительные фото легкоатлетки Юлии Левченко. Фото: соцсети
Соблазнительные фото легкоатлетки Юлии Левченко. Фото: соцсети

26-летнюю американскую гольфистку Пейдж Спиранак называют одной из самых красивых спортсменок мира. Сеть переполнена снимками Пейдж в откровенной одежде, и без нее.

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Дата
17
августа

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