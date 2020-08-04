Свитолина заявилась на US Open

Элина Свитолина занимает 5 место в мировом женском рейтинге. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет на US Open.

Украинская теннисистка приняла решение участвовать в турнире в последний день подачи заявок, сообщает btu.org.ua.

Свитолина до последнего колебалась, будет ли она принимать участие в Открытом чемпионате США по теннису из-за ситуации с коронавирусом. US Open будет первым турниром Большого шлема после карантинной паузы в теннисном сезоне. Ситуация с коронавирусом в США еще пока не стабилизировалась, поэтому участвовать в турнире рискованно.

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US Open пройдет с 31 августа по 13 сентября.