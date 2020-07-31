Первая ракетка мира пропустит US Open

Эшли Барти побеждала на US Open в 2018 году. Фото: Reuters

Первая ракетка мира среди женщин Эшли Барти объявила, что пропустит US Open.

Австралийская теннисистка опасается заразиться коронавирусом, поэтому не хочет ехать в США.

"Мы с командой решили, что в этом году не поедем в США на Western & Southern Open и на US Open. Мне нравятся оба турнира, поэтому решение было непростым, но по-прежнему существуют серьезные риски, связанные с коронавирусом и мне неудобно ставить себя и свою команду в такое положение", - цитирует Барти heraldsun.com.au.

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина тоже еще не решила, будет ли принимать участие US Open, из-за угрозы заразиться коронавирусом.