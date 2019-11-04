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понедельник, 04 ноября 2019 13:16

Свитолина заканчивает год на 6-й позиции в мировом рейтинге

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Свитолина заканчивает год на 6-й позиции в мировом рейтинге
Элина Свитолина потеряла две позиции в сравнении с прошлым годом

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина, которая дошла до финала на Итоговом турнире в Шэньчжэне, третий год подряд завершает сезон в топ-10 мирового рейтинга.

В обновленном 4 ноября рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), который будет считаться официальным рейтингом на конец сезона, Свитолина заняла 6-е место. Об этом сообщает ukrinform.ua.

Прошлый год лучшая украинская теннисистка завершила на 4-м месте в мировом рейтинге.

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Вторая "ракетка" Украины Даяна Ястремская завершила сезон на рекордном для себя 22-м месте. Одесситка стала третьей теннисисткой в ​​истории Украины, которой удалось подняться выше 23-го места. Кроме того, она повторила рекорд Елены Бондаренко, которая в 2007-м завершила сезон на 22-м месте.

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04
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