Свитолина вышла во второй круг Уимблдона

Свитолина смогла прервать полосу неудач победив в первом круге Уимблдона

Первая ракетка Украины Элина Свитолина с уверенной победы стартовала на Уимблдоне — в 2-х сетах взяла верх над Дарьей Гавриловой.

Игра длилась 1 ч. и 6 мин. Первый сет прошел с небольшим преимуществом украинки — при счете 5:3 она упустила шанс выиграть партию, проиграв гейм на своей подаче. Свитолина быстро реабилитировалась и реализовала брейк. В итоге выиграла 1-й сет со счетом 7:5.

2-й сет прошел под абсолютную диктовку Элины Свитолиной — украинка в начале партии реализовала 2 брейка, что позволило ей сделать хороший задел для итоговой победы. Свитолина не проиграла во 2-м сете ни одного гейма и в итоге триумфовала со счетом 6:0.

WTA. Уимблдон. 1/64 финала

Элина Свитолина — Дарья Гаврилова 2:0 (7:5, 6:0)

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Следующей соперницей Свитолиной во втором круге Уимблдона будет победительница пары Маргарита Гаспарян — Анна-Лена Фридзам.