Свитолина вышла во второй круг турнира в Хуахине

Элина Свитолина легко одолела соперницу на стадии 1/8 финала. Фото: рейтер

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина успешно начала выступление на турнире серии WTA в тайском Хуахине, одолев в двух сетах Бибиана Схофс - 6:2, 6:4.

Украинка без проблем взяла первый сет. Однако во второй партии имела проблемы. Дважды Свитолина делала брейк, но уступала подачу сопернице. Однако, взяв гейм на чужой подаче, третий раз довела партию до победы, сообщает "24 канал".

За выход в четвертьфинал Thailand Open Элина Свитолина сыграет с 319-й "ракеткой" мира Сторм Сандерс из Австралии.

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Турнир в Хуахине пройдет с 10 по 16 февраля. Действующая победительница соревнований - украинка Даяна Ястремская.