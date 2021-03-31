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среда, 31 марта 2021 08:53

Свитолина вышла в полуфинал турнира в Майами

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Свитолина вышла в полуфинал турнира в Майами
Элина Свитолина обыграла соперницу меньше чем за два часа. Фото: Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) победила в матче 1/4 финала турнира WTA в Майами.

Свитолина справилась с представительницей Латвии Анастасией Севастовой (№57 WTA) в двух сетах – 6:3, 6:2.

Матч длился 1 час и 10 минут. Украинка сделала 4 эйса, выполнила 4 двойные ошибки, реализовала 6 из 7 брейкпоинтов.

Раньше Свитолина жалелась на травму руки.

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В полуфинале Свитолина встретится с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти. Ранее Свитолина в 1/8 финала в трудной борьбе одолела чешку Петру Квитову.

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31
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