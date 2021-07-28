Свитолина вышла в полуфинал олимпийского турнира

Элина Свитолина играет тяжелые матчи каждый день. Фото: Reuters

Украинка Элина Свитолина вышла в полуфинал теннисного турнира Олимпиады. Сегодня Элина победила итальянку Камилу Джорджи в двух сетах – 6:4, 6:4.

Теннисистки провели на корте полтора часа. Свитолина выполнила по 2 брейка в каждом сете и проиграла по гейму на своей подаче (вела 5-1 в первой партии и 4-1 во второй).

Элина Свитолина дебютирует в ½ финала на Олимпийских играх (в 2016 году проиграла на Олимпиаде в Бразилии в четвертьфинале). Во второй раз в рамках олимпийского турнира на этом этапе выступит представитель Украины: в 2008 году на Играх в Пекине до парного полуфинала дошли Алена и Катерина Бондаренко.

61-я ракетка мира Камила Джорджи боролась за свою 12-ю победу над соперницей из топ-10 в карьере (первую на харде с 2018 года).

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В полуфинале Элина Свитолина сыграет с победительницей матча Паула Бадоса (Испания, WTA 29) – Маркета Вондроушова (Чехия, WTA 42). Для украинки это будет третий полуфинал в этом году (Штутгарт, Майами). За несколько дней до Олимпиады Свитолина вышла замуж за француза Гаэля Монфиса.