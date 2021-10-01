Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Чикаго

Первая ракетка Украины 27-летняя Элина Свитолина успешно выступает на турнире в Чикаго.
В матче 1/8 турнир Свитолина победила Елену Габриеле Русе из Румынии - 6 3, 6:3.
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Это была первая официальная встреча теннисисток.
За чуть менее двух часов. Свитолина оформила два эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейкпоинта.
В следующем круге турнира Chicago Fall Tennis Classic Свитолина встретится с Онс Жабер, которая в третьем раунде переиграла хозяйку кортов Джессику Пегула со счетом 1:6, 6:2, 6:3.
В мировом рейтинге Свитолина занимает шестую позицию.
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