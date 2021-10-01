Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Чикаго

 
Ексклюзивы
1/5
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
1 Просмотров: 333
Главное требование - лояльность к президенту: "слуги" в Трускавце решат судьбу нескольких министров и спикера
Главное требование - лояльность к президенту: "слуги" в Трускавце решат судьбу нескольких министров и спикера
1 Просмотров: 333
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Просмотров: 1368
Новая волна коронавируса неотвратимая и мощнее предыдущих
Новая волна коронавируса неотвратимая и мощнее предыдущих
Просмотров: 531
"Возможна узурпация власти" – как Зеленский будет использовать антиолигархический закон
"Возможна узурпация власти" – как Зеленский будет использовать антиолигархический закон
Просмотров: 225
Новая политическая сила вырастет во взаимодействии бизнеса, среднего звена государственного управления и армии
Новая политическая сила вырастет во взаимодействии бизнеса, среднего звена государственного управления и армии
Просмотров: 279
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
Просмотров: 657
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
Просмотров: 2511
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Просмотров: 1602
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
Просмотров: 459
Фото
Все фото
10
4
5
7
5
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Видео
Все видео
"Разгром от "Динамо" и сенсация от "Спартака": результаты матчей второго тура Лиги Европы
"Разгром от "Динамо" и сенсация от "Спартака": результаты матчей второго тура Лиги Европы
Итальянский тренер попытался нокаутировать арбитра во время матча
Итальянский тренер попытался нокаутировать арбитра во время матча
Урок от Моуриньо: почему "Рома" разгромила "Зарю"
Урок от Моуриньо: почему "Рома" разгромила "Зарю"
Свитолина с победы стартовала на турнире в Чикаго
Свитолина с победы стартовала на турнире в Чикаго
Фантастический Роналду и поражение действующего победителя: результаты матчей второго тура Лиги чемпионов
Фантастический Роналду и поражение действующего победителя: результаты матчей второго тура Лиги чемпионов
Интервью
1/5
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
Просмотров: 144
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 333
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 3483
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
Просмотров: 396
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 585
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
30 сентября 2021
Просмотров: 252
Вечірня пошта
Тут недавно мені доручили занести газети до сусідки Свєти. Робив це двічі, ввечері, йдучи зі служби. Вже смеркало, Свєта випливала із сутінків, зі ...
пятница, 01 октября 2021 10:14

Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Чикаго

  Комментировать
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Чикаго
Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины 27-летняя Элина Свитолина успешно выступает на турнире в Чикаго.

В матче 1/8 турнир Свитолина победила Елену Габриеле Русе из Румынии - 6 3, 6:3.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свитолина отказалась от участия в Кубке Кремля

Это была первая официальная встреча теннисисток.

За чуть менее двух часов. Свитолина оформила два эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейкпоинта.


В следующем круге турнира Chicago Fall Tennis Classic Свитолина встретится с Онс Жабер, которая в третьем раунде переиграла хозяйку кортов Джессику Пегула со счетом 1:6, 6:2, 6:3.
В мировом рейтинге Свитолина занимает шестую позицию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Чикаго». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
октября

Мультипликатор хотел открыть город будущего

Самое читаемое
Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы
Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы
10
 Просмотров: 17361
Украинская гимнастка показала соблазнительные снимки с отдыха
Украинская гимнастка показала соблазнительные снимки с отдыха
9
 Просмотров: 8307
Монике Белуччи - 57. Самые соблазнительные фото легендарной итальянки
Монике Белуччи - 57. Самые соблазнительные фото легендарной итальянки
14
 Просмотров: 8019
Яхты и персональный пляж: как выглядит загородный дом Оли Поляковой
Яхты и персональный пляж: как выглядит загородный дом Оли Поляковой
5
 Просмотров: 4851
Гороскоп на 30 сентября: кого по-настоящему осчастливит конец месяца
Гороскоп на 30 сентября: кого по-настоящему осчастливит конец месяца
 Просмотров: 3987
Спорт
"Джошуа есть время, чтобы исправить ситуацию" - Кличко
"Джошуа есть время, чтобы исправить ситуацию" - Кличко
Моуриньо прокомментировал разгром "Зари"
Моуриньо прокомментировал разгром "Зари" Просмотров: 144
Ярмоленко провалил матч Лиги Европы
Ярмоленко провалил матч Лиги Европы Просмотров: 198
"Разгром от "Динамо" и сенсация от "Спартака": результаты матчей второго тура Лиги Европы
"Разгром от "Динамо" и сенсация от "Спартака": результаты матчей второго тура Лиги Европы
 Просмотров: 549
Итальянский тренер попытался нокаутировать арбитра во время матча
Итальянский тренер попытался нокаутировать арбитра во время матча
 Просмотров: 441
Больше всего комментируют
5
"Украина - проект Запада. Поеду в ДНР воевать" - 16-летний киевлянин возмутил сеть антиукраинскими заявлениями
3
В "Слуге народа" ответили Разумкову на сравнение с "регионалами"
3
Добкин обозвал "дебилами" тех, кто называет Путина х*йлом
1
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
1
Украина полностью переходит на электронные больничные
Голосов: 145
Голосование 3 октября, "Динамо" - "Шахтёр". Как закончится матч?
  • 1) победой "Динамо"
  • 2) ничьей
  • 3) победой "Шахтёра"
Просмотреть