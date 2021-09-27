Свитолина вылетела из пятерки сильнейших теннисисток мира

Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины 27-летняя Элина Свитолина теряет позиции в мировом рейтинге теннисисток.

Свитолина потеряла две позиции и опустилась с четвертого на шестое место.

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21-летняя Даяна Ястремская потеряла сразу 19 позиции и переместилась на 72-е место в рейтинге WTA.

18-летняя Марта Костюк тоже теряет позиции. Теперь она на 57-й строчке в рейтинге.

Лучшей теннисисткой мира остается австралийка Эшли Барти. На втором месте - белоруска Арина Соболенко. Замыкает тройку чешка Каролина Плишкова. В открытом чемпионионате США по теннису Свитолина смогла дойти до четвертьфинала.