Свитолина вылетела из пятерки сильнейших теннисисток мира

Первая ракетка Украины 27-летняя Элина Свитолина теряет позиции в мировом рейтинге теннисисток.
Свитолина потеряла две позиции и опустилась с четвертого на шестое место.
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21-летняя Даяна Ястремская потеряла сразу 19 позиции и переместилась на 72-е место в рейтинге WTA.
18-летняя Марта Костюк тоже теряет позиции. Теперь она на 57-й строчке в рейтинге.
Лучшей теннисисткой мира остается австралийка Эшли Барти. На втором месте - белоруска Арина Соболенко. Замыкает тройку чешка Каролина Плишкова.
В открытом чемпионионате США по теннису Свитолина смогла дойти до четвертьфинала.
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