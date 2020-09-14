Свитолина выпала из пятерки сильнейших теннисисток мира

Элина Свитолина потеряла одну позицию. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выпала из первой пятерки сильнейших теннисисток мира.

Свитолина переместилась с 5-го на 6-е место. Элина пропустила Открытый чемпионат США по теннису. Украинку обошла победительница соревнований в US Open Наоми Осака, сообщает sport.ua.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская хоть и поехала на американский континент, но все же выступила неудачно, результат - минус 4 строки.

Марта Костюк дошла до 3-го круга американского мейджора и добавила в рейтинге почти 2 десятка позиций.

Также свои позиции улучшили Екатерина Козлова, Екатерина Бондаренко и Дарья Лопатецкая.

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Следующим большим турниром будет открытый чемпионом Франции Роланом Гарросом, который начнется 21 августа и продолжится до 11 октября. Элина Свитолина уже заявилась на этот турнир.