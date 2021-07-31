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суббота, 31 июля 2021 14:48

Свитолина выиграла для Украины бронзу Олимпиады

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Свитолина выиграла для Украины бронзу Олимпиады
Свитолина выкарабкалась с невероятной ситуации.. Фото: Reuters

Шестая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония).

В решающем матче Свитолина (4) в трёх сетах обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (15) со счётом 1:6, 7:6 (7:5), 6:4. Встреча продлилась 2 часа 28 минут.

Свитолина 4 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 9. На счету Рыбакиной — 4 эйса, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

Это пятая бронзовая медаль для Украины на этой Олимпиаде.

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В мужском матче за третье место первая ракетка мира Ноак Джокович из Сербии проиграл испанцу Кареньо-Бусте. После этого он снялся с микста.

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