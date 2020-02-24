Свитолина уступила в первом круге на турнире в Дохе

Элина Свитолина не может похвастаться успешными результатами в 2020 году. Фото: рейтер

Украинская теннисистка Элина Свитолина покидает турнир в Катаре уступив 29-й ракетке мира Аманде Анисимовой - 3: 6, 3: 6.

Теннисистки ровно начали матч, выиграв по гейма. В третьем гейме Свитолина заработала первые брейк-пойнты, но не реализовала их. Зато своим единственным шансом в следующем гейме воспользовалась 29-летняя американка и повела в матче 1: 4, сообщает "24 канал".

После этого на корте появился тренер Свитолиной и провел разговор с своей подопечной. Элина агрессивно выиграла свою подачу, но снова без шансов уступила в гейме на подаче Аманды - 5: 2.

Элина выиграла еще один гейм в сете, однако при счете 5: 3 американка подала на сет - 6: 3.

Второй сет Свитолина начала лучше: украинка выиграла гейм на своей подаче и была близка к брейку. В пятом гейме на своей подаче Элина сыграла 3 брейк-пойнта, однако проиграла подачу. При счете 5: 3 Анисимова сделала еще один брейк и выиграла матч.

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Другая украинская теннисистка Даяна Ястремская прошла в 1/16 турнира в Катаре обыграв бельгийку Кристен Флипкис - 6: 2, 6: 3.