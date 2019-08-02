Свитолина рассказала о знакомстве со своим парнем

Элина Свитолина и ее парень Гаэль Монфис

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала историю знакомства с Гаэлем Монфисом.

"С Гаэлем мы были знакомы достаточно давно, поскольку постоянно участвовали в одних и тех же турнирах. Но общались крайне мало: он знал, что я была в длительных отношениях.

И вот в конце прошлого года, после победы на итоговом турнире, я поехала праздновать в компании друзей из Парижа. Выставила фото в инстаграме, и Гаэль написал мне. Мы встретились и уже не смогли расстаться.

Это было удивительное совпадение, что мы одновременно приехали отдохнуть в Париж, ведь я живу сейчас в Лондоне, а Гаэль, хоть и родом из Парижа, живет в Женеве. Мы оба приехали лишь на несколько дней", – сказала Свитолина.

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В рейтинге WTA лучших теннисисток мира Свитолина занимает 7 место