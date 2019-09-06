Свитолина проиграла в полуфинале US Open

Свитолина уступила сопернице в двух партиях

Украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела выйти в финал открытого чемпионата США по теннису.

В матче 1/2 финала украинка Свитолина проиграла шестикратной победительницы турнира американке Серене Уильямс.

Начало первого сета внушал некоторую надежду. На первой подачи американки Свитолина заработала сначала двойной брейкпоинт, а затем еще один простой, но играла не совсем убедительно и не смогла повести в счете. Более того, на своей подаче Элина не удержала счет 40: 0 и в затяжном гейме все-таки победила Серена.

С таким преимуществом на старте ожидать положительного результата против Уильямс-младшей не приходилось. Серена сразу же поймала свой ритм, и в некоторых моментах показывала невероятный уровень игры. Свитолина пыталась растягивать оппонентку по корту, больше нагружать удар слева, использовала резаные удары, но в оппонентки были ответы на все. Несколько невынужденных ошибок у американки конечно же было, но на фоне ее тотальной доминации в розыгрышах погоды они не делали.

После брейка Свитолиной удавалось забирать свои подачи, но на приеме Серена дала ей ровно один тройной шанс в пятом гейме. После того, как Элине не удалось им воспользоваться, результат партии был виришений.Другий сет оказался гораздо хуже. Американка уже не теряла темп, прекрасно двигалась по корту (хотя до матча многие в этом сомневался) и в итоге это психологически надломило Свитолину. Она уже не могла бороться на равных даже на своей подаче, больше ошибалась и проигрывала очко за очком. В сете было 2 показательных розыгрыше, когда Серена переиграла Элину в ее же игру, выдав невероятную работу ногами. Однажды она отбилась от мощной атаки с нескольких ударов по разным углам, а второй - вытащила довольно неплохой дроп-шот. Публика радовалась, победа Серены была неизбежной.

US Open. Полуфинал

Элина Свитолина (Украина) - Серена Уильямс (США) - 3: 6, 1: 6

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В финале Открытого чемпионата США Уильямс сыграет против Бьянки Андрееску или Белінди Бенчич.