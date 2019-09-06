Свитолина проиграла в полуфинале US Open

 
Ексклюзивы
1/5
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
3 Просмотров: 1827
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1053
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
Просмотров: 648
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Просмотров: 8721
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
Просмотров: 1233
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1854
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 6327
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 6399
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1764
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 792
Фото
Все фото
14
24
10
10
5
Очаровательная улыбка и взгляд: как выглядит самая молодая украинская чемпионка мира
Очаровательная улыбка и взгляд: как выглядит самая молодая украинская чемпионка мира
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
Сексуальная и нежная: спортивная телеведущая, которая стала мечтой зрителей
Сексуальная и нежная: спортивная телеведущая, которая стала мечтой зрителей
Сводит с ума: соблазнительные фото украинской чемпионки
Сводит с ума: соблазнительные фото украинской чемпионки
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
Видео
Все видео
Свитолина проиграла в полуфинале US Open
Свитолина проиграла в полуфинале US Open
Как Свитолину поздравил ее парень с выходом в полуфинал US Open
Как Свитолину поздравил ее парень с выходом в полуфинал US Open
Украина победила Россию в историческом матче
Украина победила Россию в историческом матче
Футболисты "Альбасете" поиздевались над Зозулей
Футболисты "Альбасете" поиздевались над Зозулей
Боксер выбросил в реку золотую олимпийскую медаль
Боксер выбросил в реку золотую олимпийскую медаль
Интервью
1/5
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1053
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 29214
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6705
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2763
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 сентября 2019
Просмотров: 270
Великі люди
Коли виходжу з відпустки на початку вересня, їдучи зранку на роботу, відчуваю дивну тривогу, яка до вечора в суєті потроху вивітрюється, й не встигаю ...
пятница, 06 сентября 2019 08:05

Свитолина проиграла в полуфинале US Open

  Комментировать
Свитолина проиграла в полуфинале US Open
Свитолина уступила сопернице в двух партиях

Украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела выйти в финал открытого чемпионата США по теннису.

В матче 1/2 финала украинка Свитолина проиграла шестикратной победительницы турнира американке Серене Уильямс.

Начало первого сета внушал некоторую надежду. На первой подачи американки Свитолина заработала сначала двойной брейкпоинт, а затем еще один простой, но играла не совсем убедительно и не смогла повести в счете. Более того, на своей подаче Элина не удержала счет 40: 0 и в затяжном гейме все-таки победила Серена.

С таким преимуществом на старте ожидать положительного результата против Уильямс-младшей не приходилось. Серена сразу же поймала свой ритм, и в некоторых моментах показывала невероятный уровень игры. Свитолина пыталась растягивать оппонентку по корту, больше нагружать удар слева, использовала резаные удары, но в оппонентки были ответы на все. Несколько невынужденных ошибок у американки конечно же было, но на фоне ее тотальной доминации в розыгрышах погоды они не делали.

После брейка Свитолиной удавалось забирать свои подачи, но на приеме Серена дала ей ровно один тройной шанс в пятом гейме. После того, как Элине не удалось им воспользоваться, результат партии был виришений.Другий сет оказался гораздо хуже. Американка уже не теряла темп, прекрасно двигалась по корту (хотя до матча многие в этом сомневался) и в итоге это психологически надломило Свитолину. Она уже не могла бороться на равных даже на своей подаче, больше ошибалась и проигрывала очко за очком. В сете было 2 показательных розыгрыше, когда Серена переиграла Элину в ее же игру, выдав невероятную работу ногами. Однажды она отбилась от мощной атаки с нескольких ударов по разным углам, а второй - вытащила довольно неплохой дроп-шот. Публика радовалась, победа Серены была неизбежной.

US Open. Полуфинал

Элина Свитолина (Украина) - Серена Уильямс (США) - 3: 6, 1: 6

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как Свитолину поздравил ее парень с выходом в полуфинал US Open

В финале Открытого чемпионата США Уильямс сыграет против Бьянки Андрееску или Белінди Бенчич.

https://sport.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Свитолина проиграла в полуфинале US Open». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
сентября

Родственница первого украинского переселенца стала кинозвездой

Самое читаемое
Изнасиловали и зарезали: страшные подробности убийства женщины в Гидропарке
Изнасиловали и зарезали: страшные подробности убийства женщины в Гидропарке
3
 Просмотров: 53046
Зайцева &quot;ушла&quot; по этапу: показали фото и видео &quot;жилья&quot;
Зайцева "ушла" по этапу: показали фото и видео "жилья"
7
 Просмотров: 47971
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
23
 Просмотров: 32276
&quot;Мисс Украина-2019&quot;: в сеть попали самые &quot;горячие&quot; снимки участниц конкурса
"Мисс Украина-2019": в сеть попали самые "горячие" снимки участниц конкурса
24
 Просмотров: 28792
Соблазнительный купальник и аппетитные формы: Тина Кароль показала секс возле бассейна
Соблазнительный купальник и аппетитные формы: Тина Кароль показала секс возле бассейна
8
 Просмотров: 17600
Спорт
Михайличенко не рассчитывает не троих талантов "Динамо"
Михайличенко не рассчитывает не троих талантов "Динамо" Просмотров: 99
Как Свитолину поздравил ее парень с выходом в полуфинал US Open
Как Свитолину поздравил ее парень с выходом в полуфинал US Open
 Просмотров: 2521
Украина победила Россию в историческом матче
Украина победила Россию в историческом матче
 Просмотров: 873
Украинский клуб подписал бывшего игрока "Барселоны" и "Ливерпуля"
Украинский клуб подписал бывшего игрока "Барселоны" и "Ливерпуля" Просмотров: 549
Футболисты "Альбасете" поиздевались над Зозулей
Футболисты "Альбасете" поиздевались над Зозулей
 Просмотров: 1071
Больше всего комментируют
8
Главного подозреваемого по делу МH17 выпустили из СИЗО
6
Депутат от "Слуги народа" спровоцировал скандал из-за российского флага
4
Освобождение террориста Цемаха: активисты устроили митинг на Майдане Независимости
3
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
2
Зеленский объяснил, почему ветировал закон о "Пласт"
Голосов: 106
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua