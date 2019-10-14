Свитолина примет участие в Итоговом турнире

Элина Свитолина 3 сезон подряд будет играть на Итоговом турнире. Фото: рейтер

Элина Свитолина будет участвовать в Итоговом турнире, который пройдет с 27 октября по 3 ноября в китайском Шеньчхени, об этом пишет "Спортарена".

Украинка стала седьмой, кто получил подтверждение об участии в турнире. Кроме Свитолиной, в Китай прилетят Эшли Барти, Плишкова, Симона Халеп, Бьянка Андрееску, Наоми Осаки и Петра Квитова.

"Я очень взволнована. Финал WTA занимает у меня особое место в сердце - именно этот турнир стал главной победой для меня в прошлом сезоне ", - передает слова Свитолиной" WTA Tennis ".

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Элина Свитолина третий год подряд квалифицируется на WTA Finals. В прошлом году украинка обыграла в финале Итогового турнира американку Слоан Стивенс